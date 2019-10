Forma e temporara, clasa e permanenta! La 39 de ani, Ronaldinho a ridicat un intreg stadion in picioare cu o singura atingere a balonului: VIDEO

Ronaldinho (39 de ani), fostul superstar al Barcelonei si al nationalei Braziliei, continua sa straluceasca. El o face acum doar in meciuri demonstrative. Retras din activitate, fostul Balon de Aur a jucat recent intr-un amical disputat intre echipele Santa Fe si Atletico Nacional. Partida a avut loc in Columbia.

Ronaldinho a reusit sa scoata 7 jucatori in joc cu o pasa de senzatie pentru Jose Luis Caicedo, cel care a marcat un gol. Santa Fe, echipa la care a jucat Ronaldinho, s-a impus cu 2-0.

La Atletico Nacional, vedeta a fost Rene Higuita.



Ronaldinho a jucat la Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro si Fluminense.

97 de selectii si 33 de goluri a bifat Ronaldinho la nationala tarii sale.

Ronaldinho’s no-look assist early this morning vs Atletico Nacional is the best thing today! ???????????????????? pic.twitter.com/T4kU5fHqvD