”Bătrâna Doamnă” a înregistrat trei înfrângeri consecutive în sezonul regulat al SuperLigii României și a căzut în clasament: 1-2 vs. Universitatea Craiova, 0-2 vs. Rapid și 0-1 vs. Dinamo.



Echipa de pe ”Francisc von Neuman” și-a revendicat, așadar, a 12-a poziție în campionat. UTA Arad are, după 17 etape desfășurate, 18 puncte consemnate până în clipa de față.



Viitorul lui Mircea Rednic pe banca celor de la UTA Arad a ridicat un semn de întrebare, prin prisma ultimelor rezultate, motiv pentru care Alexandru Meszar, șeful de la club, a punctat faptul că nu va schimba tehnicianul.



UTA Arad i-a trasat viitorul lui Mircea Rednic



”Rednic e bine, se consumă, se supără când nu iese, lucru pe care îl vezi și la interviurile de după meci. E tras la față. Planul nostru e să mergem în continuare, nu se pune problema altfel.



El mai are contract și în sezonul viitor cu noi, a prelungit în vară. Sigur, dacă intervine ceva la nivel de sănătate, atunci nu putem să nu fim înțelegători. Sănătatea e pe primul loc”, a spus Alexandru Meszar, potrivit iamsport.



Cum arată clasamentul SuperLigii României