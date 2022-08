"Am vrut VAR-ul, dar până acum a fost împotriva mea". Dan Petrescu, supărat pe arbitrajele din primele etape din Superliga

Înaintea confruntării din Conference League, cu Soligorsk, de pe teren propriu, Dan Petrescu a susținut o conferință de presă în care a vorbit atât despre meciurile din cupele europene, cât și despre lupta din campionatul intern.

Tehnicianul campioanei României s-a arătat deranjat de felul în care s-au derulat lucrurile în arbitraj după introducerea VAR.

"Eu merit ce am făcut, dar sper să fie suspendați și arbitrii. CFR nu are 12 puncte, din ce cauză? Arbitrul de la Craiova a făcut două greșeli mari împotriva lui CFR: nu s-a acordat un cartonaș roșu, apoi am avut un penalty neacordat la meciul cu Craiova... Eu am greșit, bravo, dar suspendați și arbitrul. A făcut praf meciul. Am vrut VAR-ul, dar până acum a fost împotriva mea. Trebuia să avem 12 puncte. Când ai VAR, la decizii majore, nu ai voie să greșești", a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, Emmanuel Yeboah și Gabriel Debeljuh, suspendați

CFR Cluj a avut trei oameni eliminați la meciul cu Chindia Târgoviște, din ultima etapă, câștigat de campioana României, scor 2-0.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunțat astăzi sancțiunile: Dan Petrescu, Emmanuel Yeboah și Gabriel Debeljuh au fost suspendați pentru două meciuri. Antrenorul a fost amendat cu 320 de lei, iar cei doi atacanți cu câte 3.000 de lei.