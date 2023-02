"Am fost umiliți, doar prezență pe teren". Liviu Ciobotariu, discurs dur după înfrângerea la scor cu Rapid

Atacantul croat Marko Dugandzic a făcut din nou un meci excelent, reuşind un hat-trick (minutele 19, 55, 82). Pentru Rapid a mai înscris Alexandru Albu (minutul 43), în timp ce golul de onoare al ilfovenilor a fost semnat de Marcelo Lopes (90+1).

Marko Dugandzic, care a mai realizat un hat-trick în etapa a 22-a (3-0 cu Sepsi OSK), este golgheterul la zi al Superligii, cu 15 goluri. Rapid a avut şi o bară, prin Cristian Săpunaru (minutul 75).

Rapid e neînvinsă de şapte etape, în care are trei victorii şi patru egaluri. FC Voluntari a ajuns la cinci etape consecutive fără victorie, două egaluri şi trei eşecuri, pierzând toate cele trei meciuri din 2023.

Ce a declarat Liviu Ciobotariu după înfrângerea la scor cu Rapid



"Suntem într-o scădere de formă. Am făcut un joc foarte slab astăzi. Am încasat 4 goluri, toate din 7-8 metri. Este o situație grea. Am făcut doar prezență pe teren, am fost umiliți. Nici eu n-am fost inspirat în alcătuirea primului 11 și nici la schimbări.

Problema cea mai mare este că am devenit dintr-o echipă puternică, o echipă vulnerabilă, fără personalitate. Ne-a lipsit curajul și am părut ca o echipă mică. Va trebui să iau măsuri pentru că așa nu se mai poate. Voi discuta cu jucătorii. Este o umilință.

Știam unde jucăm, am și discutat cu jucătorii mei înainte. Ne așteptam să fie un stadion plin, cu o atmosferă frumoasă. Am făcut multe greșeli impardonabile pentru nivelul acesta. Devine periculos pentru noi. Mă îngrijorează situația din clasament, etapele se scurg, iar celalalte echipe adună puncte", a spus Ciobotariu, la DigiSport.