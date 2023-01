"Am fost foarte nervos". Liviu Ciobotariu, un car de nervi după înfrângerea cu U Cluj

U Cluj a deschis scorul în minutul 37, prin senegalezul Mamadou Thiam, dintr-o lovitură liberă din unghi, mingea deviată de Ricardinho (FC Voluntari), păcălindu-l pe portarul Mihai Popa.

Ilfovenii, care au rămas în zece oameni imediat după pauză (minutul 48), după eliminarea lui Ulrich Meleke, pentru al doilea cartonaş galben, au reuşit egalarea în minutul 62, prin Vitalie Damaşcan (minutul 62), după o mare eroare a lui Denis Ispas.

Introdus pe teren în minutul 69, Lorand Fulop a marcat golul victoriei ''şepcilor roşii'' (minutul 88), după ce Marcelo Lopes şi Runar Sigurjonsson nu au reuşit să degajeze din faţa sa.

FC Voluntari venea după cinci etape consecutive fără înfrângere (două victorii, trei egaluri). U Cluj nu mai obţinuse o victorie tot de cinci etape (două egaluri, trei eşecuri).

Declarațiile lui Liviu Ciobotariu după U Cluj - FC Voluntari

"Nu am avut luciditate, posesie. Când am rămas în zece jucători. am început să jucăm mai bine, am început să pasăm, am reușit chiar să egalăm. Este greu de digerat când pierdem în minutul 89. Sunt supărat pentru că puteam mult mai mult. Am început de la 1-0, adversarul și-a creat ocazii de a marca. Este primul meci, dar am încredere că vom redresa corabia.

Trebuie să recunosc că am fost foarte supărat la pauză. Nu era un joc decisiv, era un joc în care trebuia să arătăm mult mai bine. Lucrurile nu au stat așa cum mi-am dorit, am fost foarte nervos și le-am transmis că trebuie să jucăm altceva.

În niciun caz nu am considerat că U Cluj este o echipă slabă. Știam că au schimbat antrenorul, știam că în stagiul de pregătire au făcut niște jocuri foarte bune. Lipsă de concentrare, din punctul meu de vedere, nu a fost neapărat teamă, cred că am început lejer", a spus tehnicianul ilfovenilor, la DigiSport.