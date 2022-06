”Am discutat cu Răzvan Zăvăleanu, am fost supărat”. Anunțul făcut de Steliano Filip

Steliano Filip (28 de ani) este văzut de fanii lui Dinamo ca fiind unul dintre principalii vinovați pentru retrogradarea clubului. Acesta este, de mai bine de un an, într-un conflict cu suporterii și vrea să plece de la echipă.

Steliano Filip, despre viitorul său la Dinamo

Fotbalistul a fost doar rezervă în returul cu Universitatea Cluj, fiind trimis de Dusan Uhrin în teren pe parcursul reprizei secunde.

”Nu s-a pus problema să fiu exclus din lot. Am avut un antrenament în care am pregătit fazele fixe. Eu și câțiva am făcut separat, făceam cinci cu doi. După antrenament am avut o discuție cu antrenorul. L-am întrebat și de ce nu fac parte din cei 11. Cine a fost în jurul echipei a dat imediat.

Că nu știe dacă o să înceapa cu mine, mi-a zis (n.r. Dusan Uhrin). Mi-a reproșat atitudinea. Puteți să-mi reproșați orice în afară de lipsa de atitudine. N-am vrut să mai stau să lungesc discuția. Pe mine m-a interesat să iasa bine pentru echipă”, a declarat Steliano Filip, la Digisport.

Fundașul nu vrea să evolueze în eșalonul secund și își caută deja un alt angajament.

Răzvan Zăvăleanu nu este de acord ca el să plece gratis de la echipă și speră ca Dinamo să obțină o sumă de bani în schimbul jucătorului care mai are un an de contract cu gruparea din ”Ștefan cel Mare”.

”Sincer, puțin am discutat cu Răzvan Zăvăleanu, pentru că am fost supărat. Nu am discuții cu alte echipe la ora actuală. A fost interes în iarna (n.r. din Ungaria), cred că e și acum. Nu s-a pus problema să plătească o sumă de bani. Să plăteasca acum, mi-e greu să cred. Am două luni restante, să renunț la bani. Mai mult nu am ce să fac.

Foarte mulți din echipă, cu două zile înaine de meci m-au întrebat și pe mine, că aș fi semnat și eu cu U Cluj. Eu le-am spus să stea liniștiti, ca mai am un an de contract. Eu mă prezint la reunire. Nu am ce să fac, mai am un an contract. Eu știu că am un salarin mare și Dinamo nu poate să mi-l plătească în Liga 2. Și de aceea le-am zis că renunț la bani”, a precizat Steliano Filip.