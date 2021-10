"Am crezut până la final". David Miculescu, primele declarații după cele două goluri marcate în Ștefan cel Mare 

David Miculescu a fost eroul celor de la UTA Arad, reușind să marcheze cele două goluri cu care echipa sa a reușit să obțină un egal în Ștefan cel Mare.

După șapte înfrângeri consecutive în Liga 1, Dinamo a câștigat primul punct, după egalul cu UTA Arad, 2-2. A fost primul meci al "Câinilor Roșii" după venirea pe banca tehnică a lui Ștefan cel Mare.

"A fost un joc dramatic, sunt foarte bucuros că am reușit să egalăm. Noi am crezut până la final. Împotriva celor de la Dinamo marchez foarte mult, la fiecare dispută am reușit să înscriu.

La meciul cu CFR am avut o mică accidentare, am făcut doar antrenamentul de ieri, de aceea am intrat la pauză. Eu sunt concentrat să-mi fac treaba la echipă și apoi mai vedem.", a declarat David Miculescu la finalul meciului, la DigiSport.