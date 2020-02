"Am aparat fara manusi pana la 40 de ani!" Gest superb al stelistilor pentru portarul roman FARA O MANA devenit celebru in TOATA LUMEA!

Tudorel Mihailescu (53 de ani) a avut parte de o surpriza din partea jucatorilor de la FCSB!

Goalkeeperul cunoscut in toata lumea dupa ce New York Times i-a publicat povestea fantastica a primit cadou de la Balgradean o pereche de manusi. Mihailescu inca apara in ligile de amatori si reuseste sa isi impresioneze adversarii cu interventiile sale. Desi are un singur brat dezvoltat normal, Tudorel a dezvoltat reflexe fantastice si arata ca pasiunea reuseste sa invinga orice obstacol. Gestul lui Balgradean l-a emotionat pe Mihailescu.

"Pentru mine, manusile sunt un subiect sensibil. Am dus lipsa de asa ceva pana la 40 de ani, cred ca atunci am aparat prima data cu manusi. Cand eram mic, mi le faceam singur din manusi de sudor, le lipeam cu burete pe deasupra ca sa ma protejeze. Dar cand am ajuns in divizia C sau in D, am aparat cu mainile goale. Ma inspiram de la portari si incercam sa-mi fac si eu manusi. Tatal meu lucra pe santier si il rugam tot timpul sa-mi aduca manusi de sudor, sa-mi croiesc si eu cu burete, cum vedeam la marii portari. Cristi Balgradean mi-a promis ca ma ajuta si mi-a facut o surpriza acum", a dezvaluit Mihailescu pentru www.sport.ro.

Tudorel a fost chemat in cantonamentul din Berceni inaintea derby-ului cu CFR Cluj fara sa stie ce-l asteapta.

"A fost extraordinar pentru mine sa vad ce mi-au pregatit. Astfel de gesturi iti arata ca si jucatorii sunt oameni, nu doar niste imagini de succes pe care le vezi pe stadion sau la televizor", a spus Mihailescu.