Alexandru Ioniță, indignat: „Am fost suspendat un an pentru că am luat vitamine! Băiatul de la Dinamo e prins cu cocaină și a fost suspendat trei luni!” 

Fotbalistul Rapidului a fost suspendat timp de un an, după ce a fost surprins în timp ce își făcea un tratament de vitaminizare alături de Kehinde Fatai și Takayuki Seto. Tratamentul încălca regulile anti-doping, motiv pentru care cei trei au fost suspendați.

Revenit în fotbal și în vârf de formă, Alex Ioniță a vorbit despre episodul de doping în care a fost implicat, dezvăluind cum a stat situația. Mai mult decât atât, jucătorul a comparat situația sa cu cea a lui Magaye Gueye, fostul jucător al lui Dinamo. Fostul atacant a fost prins dopat cu cocaină în primăvara lui 2021, iar ANAD i-a dat o suspendare de doar trei luni.

Alexandru Ioniță, nemulțumit de suspendarea primită „nemeritat”

Jucătorul s-a arătat revoltat de situație, în contextul în care consumul de cocaină este interzis în sport, dar totuși Gueye a primit o suspendare mult mai mică decât a sa.

„Nu îmi reproșez nimic, pentru că nu a fost vorba despre doping. Greșeala mea este că nu am fost informat. Nu a fost vorba despre doping, am fost acolo pentru o reclamă și era vorba de vitamine. Nu știam nici despre cantitate, nici că vitaminele sunt interzise.

Am primit un an de suspendare nemeritat pentru că am luat vitamine. În aceeași perioadă, un băiat de la Dinamo e prins cu cocaină, despre care toată lumea știe că este interzisă în sport, și e suspendat trei luni! Faceți comparație... asta-i România!

Nu mi-a fost deloc ușor. Când a venit suspendarea, nici nu aveam bani puși deoparte. M-am descurcat, am avut familia aproape. A fost o importantă lecție de viață, mă bucur că am trecut peste ea și am luat doar lucrurile pozitive.

Domnul Mutu mi-a spus că avem un lucru în comun și nu știam la ce se referă. 'Ce, Mister?' 'Păi amândoi am fost suspendați, doar că pentru motive diferite'. Mă bucur că a venit la mine să-mi spună așa ceva. Și dânsului i-a fost greu în acea perioadă și probabil știa prin ce trec și eu”, a spus Alex Ioniță într-un interviu pentru revista Fanatik.