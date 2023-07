Alexandru Chipciu, discurs savuros după victoria cu FCU Craiova: "Eu oricum sunt mai tâmpit"

După meciul în care a reușit dubla, Alexandru Chipciu nu s-a ferit de cuvinte și a vorbit deschis atât despre confruntarea cu FCU Craiova, cât și despre situația generală de la echipa ardeleană.

"Ne-au ieșit toate, dar și lor. Nouă ne-a ieșit cu una mai mult. E greu în teren, treci de la niște stări emoționale înalte, la unele joase. Eu oricum sunt tâmpit în meci, mă motivez când îmi cert coechipierii. Colegii mei se mai supără că-i mai cert, dar sper ca macar 5 la sută să îi motivez. Avem o relație bună în afara terenului.

Nu prea îmi place asta cu căpitanul, nu îmi place să mi se zică căpitan. Liderul trebuie să facă ceva pe teren. Nistor a dat și el goluri. Am văzut că ne-au făcut «elefanți», «brontozauri», «dinozauri». «Brontozaurii» au dat 4 goluri azi. Am, avut multe discuții, și cu suporterii. Cu Rapid, în prima repriză, am fost aproape. Apoi, la 0-3 e greu să mai faci ceva.

Vorbești de atitudine, dar dacă era 0-0 era altceva. Se vorbește prea mult de atitudine. Meciul trecut eram retrogradați, acum suntem de play-off? Urmează un meci greu. Dinamo are un antrenor fabulos. Să joace așa cu jucători din Liga 2, e extraordinar

Chiricheș e fratele meu, mă bucur că e aproape de mine, el la București, eu la Cluj. E jucător de Sassuolo, de Serie A, despre ce vorbim? E bine și pentru Superliga și pentru FCSB", a declarat Alexandru Chipciu.

FCU Craiova - U Cluj s-a încheiat 3-4

Clujenii au deschis scorul în meciul de la Craiova, marcând în minutul 37 prin Dan Nistor, din pasa lui Chipciu. Oltenii au avut un gol anulat pentru offsaid, în minutul 44, dar au reuşit să egaleze în minutul 50. Bahassa a trimis un şut care a lovit transversala, balonul a revenit în teren, iar Aurelian Chiţu a înscris cu o lovitură de cap.

În minutul 59, Bahassa a şutat din nou din careu, portarul Gorcea a respins, mingea a ajuns la Aurelian Chiţu, care l-a depăşit pe portarul clujenilor şi a înscris, aducându-i pe craioveni în avantaj. În minutul 67, oaspeţii au primit penalty pentru un henţ al lui Baeten şi Dan Nistor a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 69, reuşind dubla.

Craiova a revenit în avantaj în minutul 77, scor 3-2, printr-un gol marcat de Sidibe, abia intrat pe teren. Însă clujenii au replicat devastator pe final de meci. Alexandru Chipciu a egalat cu un şut plasat, din marginea careului, în minutul 80, pentru ca acelaşi jucător să reuşească şi el dubla, în minutul 86, cu un şut deviat de Achim.