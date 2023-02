Alex Ioniță, pus la punct de Adi Mutu după gestul făcut la meciul cu Chindia: „Nu a fost ok!”

Gestul lui Ioniță l-a deranjat pe Adi Mutu, care a dezvăluit că a avut o discuție față în față cu mijlocașului ofensiv.

„A plecat direct la vestiare, dar cel puţin a avut o reacţie. Măcar atât. Este bine că e nervos. Eu înţeleg dorinţa lui de marca pe Giuleşti, e rapidist sută la sută, crescut de mic. Nu a marcat până acum în Giuleşti şi îşi doreşte. Are frustrarea şi dorinţa asta de a le oferi suporterilor bucurie şi lui personal, dar el trebuie să înţeleagă că face parte dintr-o echipă şi nu joacă doar el singur. El nu a avut o evoluţie proastă, dar uneori, când schimbi o strategie, poţi schimba un jucător care a jucat normal, în nota echipei.

Mutu: „Am avut o discuție cu Ioniță!”

Schimbările nu se fac doar dacă ai jucat prost. Se face o schimbare de sistem, de strategie şi apelezi la cineva fără să aibă vreo legătură cu performanţa.

Nu a fost ok ce s-a întâmplat. Am discutat deja. E arhivată. Ioniţă e un jucător care mie îmi place foarte mult şi încerc să fac din el varianta lui cea mai bună. Sunt lucruri pe care uneori nu le acceptă şi e normal şi eu am făcut asta, dar important e să aibă încredere în mine, ştie că ţin la el şi face parte din creşterea lui normală”, a spus Adi Mutu, conform Fanatik.

FC Rapid întâlneşte, miercuri, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Botoşani, formaţia FC Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.