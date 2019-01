Higuain a acceptat oferta, transferul e o chestiune de ore! Una dintre bombele iernii este pe cale sa explodeze: argentinianul, reunit cu fostul antrenor in ANGLIA

Gonzalo Higuain este pe punctul de a semna cu Chelsea, anunta cotidianul spaniol MARCA.

Goleadorul argentinian Gonzalo Higuain este la o semnatura distanta de transferul la Chelsea. Acesta ar putea juca pentru prima data in cariera in Premier League. MARCA anunta ca Higuain are deja un acord cu Chelsea.

Potrivit sursei citate, Higuain si-a dat acordul pentru mutarea la Chelsea si vrea sa lucreze din nou cu Maurizio Sarri, antrenor care l-a ajutat mult in perioada Napoli.

MARCA scrie ca Higuain ii va lua locul lui Morata in atacul lui Chelsea.

Higuain a traversat o perioada fantastica sub comanda lui Sarri, marcand 37 de goluri pentru Napoli, inainte sa fie cumparat de Juventus cu 90 de milioane de euro.

Higuain are 31 de ani si a jucat 15 meciuri pentru Milan in acest sezon, marcand 6 goluri.

Higuain a fost imprumutat de Juventus la AC Milan cu optiune de cumparare, dar milanezii nu au bani pentru a mai achita clauzele de cumparare definitiva.



73 meciuri si 40 goluri a adunat el pentru Juventus



104 meciuri si 71 de goluri a bifat la Napoli

190 meciuri si 107 goluri a strans in tricoul Realului