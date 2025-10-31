Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Adrian Rus a plecat de la Pisa și a semnat cu Universitatea Craiova, care e a doua sa aventură în România după cea de la Sepsi din perioada 2018-19.



”Ai ales Craiova pentru Rădoi?” Răspunsul lui Adrian Rus



Rus a bifat până acum cinci apariții în Superliga României pentru Universitatea Craiova și două în UEFA Europa Conference League



Duminică, oltenii o înfruntă pe Rapid pe stadionul ”Ion Oblemenco”. La conferința de presă premergătoare meciului a fost prezent și Adrian Rus, care a explicat că a ales-o pe Craiova pentru că e un club mare, de tradiție, nu neapărat datorită antrenorului principal, Mirel Rădoi.



”(n.r. Ai ales Craiova pentru Rădoi?) Nu, am ales Universitatea Craiova pentru că este un club mare, de tradiție. Cred că pot câștiga trofee la Universitatea Craiova în acest sezon. Da, are Universitatea Craiova față de campioană. Da, nu pot să zic că nu mă gândesc și la echipa națională, dar întâi trebuie să-mi fac treaba la echipa de club. Dacă mă va convoca selecționerul mă voi bucura”, a spus Rus.



Cât despre meciul cu Rapid, Adrian Rus a ținut să puncteze că giuleștenii au cea mai bună defensivă din campionat și că va fi, într-adevăr, un duel dificil în fața trupei lui Costel Gâlcă.



”Cred că va fi un meci dificil. Rapid este o echipă bună, dacă nu mă înșel are cea mai bună defensivă din campionat. Au jucători buni, însă noi vom da totul pentru a câștiga.Mă simt foarte bine, m-am integrat foarte bine. Cu staff-ul, o parte din ei, am mai lucrat înainte. Mă simt foarte bine, sunt motivat. Atmosfera e foarte bună la fiecare meci, suporterii ne transmit o energie incredibilă”, a mai spus Rus.

