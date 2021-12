Aguero își vinde 'cea mai inutilă achiziție', care l-a costat 'doar' 1.5 milioane de euro: „Are pânze de păianjen peste tot”

Kun Aguero (33 ani) este un împătimit al mașinilor. În colecția atacantului se află și un Lamborghini Aventador, pe care l-a cumpărat în 2014, cu 1.5 milioane de euro.

Însă, autovehiculul nu a fost pe placul argentinianului, acesta mărturisind că nu înțelege de ce l-a achiziționat, așa că l-a scos la vânzare. Doar că în cei 7 ani, Aguero a ajuns să ceară pentru Lamborghiniul său doar 222.000 de euro, pierzând aproape 1.3 milioane de euro.

„Nu ştiu pentru ce naiba l-am cumpărat. Probabil că are vreo 1.200 de kilometri în şase ani. L-am folosit rar. M-am gândit vreo doi ani de ce naiba l-am luat. Acum stă în frig şi în ploaie. Are pânze de păianjen peste tot”, mărturisea Aguero într-un interviu acordat recent, potrivit as.com.

Kun Agüero has acquired a Ferrari SF90 Stradale. The Argentine forward is wasting no time in Barcelona. [@BlazquezFont] pic.twitter.com/wGwWrrFy4y