Adrian Porumboiu a fost timp de 10 ani patronul lui FC Vaslui, echipă care a fost vicecampioana României în 2012 și a evoluat în grupele Europa League. Clubul s-a desființat în 2014, iar fostul arbitru susținea ulterior că în total a investit aproape 40 de milioane de euro.

Adrian Porumboiu: "Sunt în discuții să fiu sponsor la FC Botoșani"



La mai bine de un deceniu distanță, Porumboiu anunță că este pe cale să revină în Superliga. De această dată nu ca acționar, ci ca sponsor la FC Botoșani, un alt club din Moldova care traversează o perioadă excelentă și este lider în campionat.



"Am o relație de prietenie cu Valeriu Iftime. Suntem în discuții, sperăm să le finalizăm, dar numai ca sponsor. Nu mă implic în acționariatul clubului. Am vorbit dimineață cu domnul Iftime de două ori. Suntem într-o relație foarte bună și ne respectăm reciproc", a spus Porumboiu, la Fanatik.

"De ce să nu ia Botoșaniul titlul?"



De departe revelația campionatului, FC Botoșani este văzută de Adrian Porumboiu inclusiv o posibilă candidată pentru câștigarea titlului.



"Leo Grozavu a fost o perioadă antrenor la Vaslui împreună cu Viorel Moldovan. Era secundul lui, dar făcea toată treaba. E un antrenor care a aruncat. E un antrenor gen Hizo, dar are momente în care studiază bine jocul, simte adversarul. E antrenorul perfect pentru prima ligă. Bravo lui!



De ce să nu ia titlul? Vedeți alte echipe care să facă diferența în joc? Dacă vor avea același parcurs și vor juca ce au jucat până acum, de ce nu? Cu ce ar fi mai prejos? A bătut-o pe FCSB într-o manieră cât se poate de elegantă. Jocul lor este eminamente tehnic, tactic și pe fotbal. Nu e pe brutalitate sau numai pe forță. Totul e chibzuit, calculat și uite că merg mai departe", a mai spus Porumboiu.

