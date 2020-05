Adrian Porumboiu, fara cuvinte dupa ce Dan Lazarescu a murit la doar 49 de ani! Ce nota i-a dat la primul derby, din postura de observator: "A fost excelent"

Dan Lazarescu a incetat din viata la 49 de ani, in urma unui stop cardio-respirator.

Adrian Porumboiu a fost observatorul oficial la primul meci al lui Dan Lazarescu, fiind vorba chiar de un derby dintre Dinamo si Steaua.

Porumboiu si-a gasit cu greu cuvintele dupa ce a auzit trista veste a decesului lui Dan Lazarescu, insa si-a adus aminte de prestatia excelenta de la acel meci, in care spune ca i-a oferit nota 9:

"Da, cam asa ceva, la un meci Dinamo - Steaua (n. r. a fost observatorul la primul meci al lui Dan Lazarescu). Ce pot sa spun... Cred ca nici cele mai mestesugite cuvinte nu pot inlocui un om care la o varsta in plina putere s-a dus.

Regret cand pleaca cineva dinciolo e greu de spus ceva. Noi apreciem si judecam pe toti la superlativ dupa ce nu mai sunt. Cand sunt in viata uitam de ei.

E greu de explicat. Facuse sport, avea o baza destul de buna ca sportiv... nu stiu ce sa.

La primul meci am facut un raport in care am scris ca a fost excelent. Cred ca 9 i-am dat, o nota foarte mare din grila care era la vremea respectiva.

Nu spun lucruri care nu s-au intamplat, pentru ca retin foarte bine prestatia pe care a avut-o. Dupa aceea nu toate au fost la nivelul jocului respectiv, dar era un asistent foarte bun", a declarat Porumboiu la PRO X.