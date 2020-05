"Sunt varza, plang o zi intreaga, nu ma recunosti!" Reactia SFASIETOARE a lui Ion Craciunescu dupa moartea lui Dan Lazarescu

Fostul arbitru FIFA, Dan Lazarecu, a murit la doar 49 de ani.

Dan Lazarescu, fost arbitru FIFA si cel care a condus 92 de meciuri in Liga 1, a murit la varsta de 49 de ani, fiind gasit prabusit in baie. Medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic si au constatat decesul.

Ion Craciunescu, coleg de breasla cu Dan Lazarescu, a avut prima reactie dupa a flarea cruntei vesti. "Nu am cuvinte... ce sa spuna cuvintele in situatia asta? M-am culcat azi noapte dupa ora 3... Nu puteam sa cred... Era un baiat excelent, asa de bun, de incredere, serios, pasionat de fotbal... M-a ajutat multat cand am colaborat la CCA. Nu imi vine sa cred... Nu pot sa cred... Pacat, mare pacat. Asa de tanar, nici 50 de ani.", a spus Ion Craciunescu, uprins de lacrimi, pentru Fanatik.

"Nici pe ultimul drum nu pot sa-l conduc acum, cu nenorocirea asta de coroavirus... N-am ce sa fac, eu sunt un om tare, asa am fost toata viata mea, in arbitraj, in tot, dar n-am rezistat niciodata la nenorociri din astea... Sa nu radeti, dar sunt varza... Plang o zi intreaga, si doua-trei zile nu ma recunosti. Doamne ce rau imi pare de el, Doamne Doamne.", a mai adaugat Craciunescu.

Dan Lazarescu a avut o cariera impresionanta in arbitraj. Acesta a fost delegat in 92 de meciuri din Liga 1 si 96 in Liga 2. S-a retras, insa, la doar 35 de ani, in anul 2004, din cauza unor probleme medicale.