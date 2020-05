Cristi Balaj, despre Dan Lazarescu: "Trecuse o zi de cand decedase pana l-au gasit!" Fostii colegi nu pot participa la inmormantarea sa

Dan Lazarescu a murit la 49 de ani din cauza problemelor de sanatate.

Fostul arbitru FIFA a fost gasit decedat in baie, iar medicii nu au putut face nimic pentru a-l salva.

Cristi Balaj a vorbit despre fostul sau coleg in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport". Dan Lazarescu nu va putea fi condus pe ultimul drum de fostii sai colegi din cauza starii de urgenta, care impiedica mai mult de 8 persoane sa se stranga la o astfel de ceremonie.

"Cred ca trecuse cel putin o zi de cand decedase pana cand l-au gasit. Lui Basarab Panduru nu i-a mai raspuns de sambata la telefon si, intr-un final, a mers fiica lui cu cei de la SMURD si l-au gasit.

A fost un arbitru inalt, dar acest lucru a dus si la problemele lui la coloana, chiar daca a facut gimnastica de specialitate. Fuma foarte mult in ultima perioada, probabil ca si acest fumat exagerat a dus la deces.

Povesteam astazi cu Prunea, Alexandru, nu stim cum sa facem, se pare ca maine va fi inmormantarea si nu avem cum pentru ca e starea de urgenta.

Imi pare rau ca nu stim sa ne folosim de cei care ar avea si au ce sa invete arbitri la nivel national. Ajungem sa le apreciem dupa ce nu mai sunt", a declarat Cristi Balaj la PRO X.