Tragedie in fotbal! Fostul arbitru Dan Lazarescu a murit la 49 de ani. A fost gasit fara suflare, cazut in baie

Fostul arbitru FIFA a murit la doar 49 de ani.

Fostul arbitru FIFA, Dan Lazarescu, a murit la varsta de doar 49 de ani. Acesta a fost gasit prabusit in baie, iar medicii care au ajuns la fata locului nu au mai putut face nimic.

Dan Lazarescu a avut o cariera impresionanta in arbitraj. Acesta a fost delegat in 92 de meciuri din Liga 1 si 96 in Liga 2. S-a retras, insa, la doar 35 de ani, in anul 2004, din cauza unor probleme medicale.

"In timpul carierei am avut doua operatii la coloana. Anul trecut am facut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declansat rapid. Doctorul mi-a spus ca nu a vazut o asemenea hernie de disc. Anul trecut am ridicat ceva greu si s-a declansat o pareza pe piciorul drept. Am ramas cu o semipareza. M-am miscat foarte repede, in trei zile m-am operat", a declarat in urma cu un an Dan Lazarescu.

Dan Lazarescu a fost delegat si la un meci de Champions League, Auxerre-Borussia Dortmund, in anul 2002. In perioada 2001-2004, a oficiat toate meciurile Steaua-Dinamo care s-au disputat indiferent de competitie.