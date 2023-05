Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul șapte în play-off-ul Superligii. Iar echipa de la malul mării a făcut show la Ovidiu, în fața giuleștenilor.

Adrian Mutu: „Se întâmplă și la case mai mari”. Cum a descris chinul de la Ovidiu

După meci, Adrian Mutu a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că trebuie să ridice capul sus și să privească spre următorul meci.

„Am început jocul cum nu se putea mai prost. În secunda 30 să fie penalty... Sunt prea puține lucruri de spus. Pe lângă faptul că Farul are calitate și jucători buni, am mai făcut și cadouri. Rezultatul e unul care te rănește în orgoliu și prea multe nu sunt de spus. Mai mult decât arată tabela de marcaj, ce putem spune?

Prea multe nu le-am spus. Suntem toți foarte supărați de rezultat. Vom analiza mâine, pentru că, într-adevăr, nu ne convine rezultatul, dar tot acești băieți au câștigat derby-ul cu FCSB și au bătut campioana României.

Eu nu caut scuze. Putem spune multe lucruri, dar până la urma rezultatul e prea mare, ne lovește în orgoliu. Trebuie să ridicăm capul din pământ, să realizăm ce am greșit în seara asta, pentru că se întâmplă și la case mai mari rezultatele astea”, a spus Mutu după meci.

Farul Constanța - Rapid București 7-2

Denis Alibec a dat startul recitalului în minutul trei al meciului. Ulterior, Tudor Băluță a dus scorul la 2-0, respectiv 3-0 (23', 27'), iar atacantul echipei de la malul mării a închis tabela în prima repriză la 4-0 (45').

În partea secundă, Cristi Săpunaru a redeschis tabela în minutul 59, iar Denis Alibec a readus diferența la patru goluri (61').

Louis Munteanu a mai marcat de două ori (75', 77'), ca Marko Dugandzic să reducă diferența pe final, în minutul 86. Cu 7-2 pe tabelă, Farul Constanța are acum 46 de puncte și beneficiază de un golaveraj de +șapte goluri.