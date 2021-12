Adrian Mititelu Jr. și-a aflat pedepsa finală după scandalul din meciul Rapid - FCU Craiova 

Pe 1 noiembrie, Rapid și FCU Craiova, 0-0, s-au întâlnit în etapa a 14-a a Ligii 1. Chiar dacă nu s-a marcat niciun gol, partida nu a fost lipsită de evenimente. În repriza a doua, când dorea să repună un out, către Cristian Săpunaru (37 ani) a fost aruncată o sticlă din tribunele stadionului de la Mioveni.

Căpitanul giuleștenilor a ripostat și a început să le reproșeze lui Adrian Mititelu Jr. și grupului său gestul făcut. Iar FRF l-a pedepsit pe președintele celor de la FCU Craiova și i-a interzis, în primă fază, accesul pe stadion timp de 1 an.

Însă, miercuri, 8 decembrie, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a emis o hotărâre definitivă, în care Adrian Mititelu Jr. este suspendat o lună și amendat cu 11.500 de lei.

Adrian Mititelu Jr. vinde FCU Craiova

Decizia conducătorului lui FCU Craiova a venit în urma unei discuții pe care a avut-o cu tatăl său pe fondul conflictului iscat în relația cu suporterii.

Patronul nou-promovatei susține că decizia este ireversibilă și îi invită pe toți cei interesați la negocieri.

„O să vindem clubul de fotbal. Oricine, inclusiv Mihai Rotaru, poate să cumpere acest club. Eu pot să demonstrez tot. Din 2005 până în 2011 tatăl meu a invest 25 de milioane de euro, a mai cheltuit 2 milioane de euro prin justiție. În 2017 am început prin nămol, cum ne ironizau cei de la CSU Craiova, am investit 10 milioane de euro, plus încă 6 milioane de euro în bază, urmând să investim încă 6 milioane de euro. Iar lumea pe mine mă înjură, galeriia ne stresează psihic să vindem clubul. Am decis că este spre binele nostru să vindem”, a spus Adrian Mititelu, la Digi Sport.