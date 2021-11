Adrian Mititelu jr explică mutarea care a surprins Liga 1 

Eugen Trică devine al treilea antrenor al lui echipei lui Mititelu în acest sezon, după Adrian Mutu, cel care-l înlocuise în vară pe Trică, și Flavius Stoican.

Adrian Mititelu jr susține că nu a fost în discuții cu Eugen Neagoe și consideră că revenirea lui Eugen Trică pe banca oltenilor poate aduce o creștere calitativă în joc.

Adrian Mititelu jr: "Ne reparăm greșeala"

”Cum s-a ajuns la varianta Trică, am realizat că, după ce Eugen Trică a plecat de la echipă, după ce a promovat din Liga 3 în Liga 2 şi din Liga 2 în Liga 1... am ajuns la concluzia că era cea mai buna variantă, nu a pierdut niciun meci, e cel mai potrivit şi ne reparăm greşeala. În ciuda faptului că nu i s-a mai prelungit contractul, noi am fost corecţi cu el, ce i s-a promis, i s-a dat, imediat ce am vorbit cu el a fost foarte receptiv în legătură cu revenirea.

Adrian Mititelu: "Nu a fost Neagoe pe listă"

Nu a fost nimeni pe listă, nu am discutat cu niciun antrenor, (n.r. despre Neagoe) nu e adevărat nu s-a vorbit cu nimeni. După victoria lui Gaz Metan s-a complicat foarte mult campionatul, avem nevoie de victorie ca de aer, urmează o perioadă grea, însă pentru asta am intrat în Liga 1, pentru a face faţă.

Cu revenirea lui Trică sperăm ca echipa să intre pe o linie dreaptă de victorii. Dorinta noastră e de a rămâne în Liga 1, Trică are meci mâine cu Viitorul Tg. Jiu şi după va rezilia şi va semna cu noi. Va fi prezent la meci (n.r. cu Sepsi), dar nu va conduce echipa”, a declarat Mititelu jr., pentru Telekom Sport.

Trică: "Eu nu sunt Nicolo Napoli, să revin de șapte ori!"

După ce a fost demis de pe banca oltenilor, chiar în momentul în care FCU a ajuns în primul eșalon, Trică anunța hotărât:

"Știu că e bine ca niciodată să nu zici niciodată, dar eu cred că nu voi mai antrena această echipa. Eu nu sunt Napoli, să revin de șapte ori. Am revenit o dată, am dus echipa în prima liga și cu asta s-a terminat".