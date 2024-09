Adi Petre a dezvăluit de ce a luat decizia de a se retrage și cum a reușit Gabi Tamaș să-l facă să se răzgândească

Influențat de discuțiile cu directorul sportiv al Concordiei Chiajna, Gabi Tamaș, Petre a decis să-și continue cariera.

Internaționalul român a dezvăluit că decizia inițială de a se retrage a fost rezultatul unei acumulări de probleme și al dezamăgirii provocate de rezilierea contractului cu echipa.

Atacantul a recunoscut că ultimii doi ani au fost extrem de dificili, marcați de schimbări constante și presiune psihică.

"Au fost foarte multe probleme care s-au acumulat în ultimii ani, iar faptul că cei de la Chiajna mi-au propus rezilierea acum două săptămâni m-a făcut să mă gândesc și la chestia asta, pentru că era foarte dificil pentru mine s-o iau din nou de la început, după atâtea încercări. (…) La momentul respectiv eram foarte dezamăgit de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp și am zis în momentul ăla că asta ar fi cea mai bună soluție.

Ultimii doi ani au fost foarte grei. Schimbând atâtea echipe și încercând de atâtea ori s-o iau de la început, a fost foarte dificil, foarte solicitant psihic. Simțeam că poate nu e cazul s-o iau iarăși de la început, după ce reziliasem aici. Dezamăgirea mai mare a fost că dădeam semne de revenire, mă simțeam foarte bine, jucasem, am început să marchez din nou. A venit de nicăieri propunerea lor de reziliere. Am fost foarte dezamăgit. Mă gândeam: «Dacă nici acum, când încep să-mi revin, nu e OK, atunci unde o să mai fie OK?». Am zis că probabil e mai bine să iau decizia asta.

(Gabi Tamaș a avut un cuvânt greu de spus atunci când te-ai răzgândit?) Da, a contat și când m-a adus aici. Eu cu el vorbisem să vin la Concordia. A contat foarte mult că el e aici și că are încredere în mine, pentru că a fost un fotbalist la nivel foarte înalt și știe exact ce calități îi trebuie unui fotbalist ca să reușească. Spunându-mi chestiile astea, m-a făcut să realizez că, probabil, încă nu mi-am spus ultimul cuvânt în fotbal. A contat mult pentru mine chestia asta. Gabi Tamaș și nea Cristi Tănase au vorbit foarte frumos de când am revenit, așa că eu zic că o să fie OK de acum încolo", a spus Petre, potrivit GSP.

Adrian Petre, marcatorul unui gol la EURO 2019

Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).

În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.

Din perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

Sezonul trecut a retrogradat cu CS Tunari în Liga 3, iar în vară a semnat cu Concordia Chiajna.