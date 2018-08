Adevaratul patron de la FCSB vine cu BILET la meciuri! :) Cum a aparut Vasile Geambazi la National Arena

Proprietarul din acte al ros-albastrilor nu rateaza niciun meci de-al echipei lui Dica.

Spre deosebire de Becali, care e ca acasa pe National Arena, Vasile Geambazi intra in stadion ca un suporter obisnuit. Prezinta biletul pentru control si asteapta verificarile oamenilor de ordine exact ca un fan cu tichet in zona VIP.

Geambazi e omul din spatele relansarii academiei FCSB din Berceni. Acolo au aparut in ultimii doi ani mai multe terenuri si cladiri unde pustii locuiesc si se pregatesc. Becali l-a impins in fata si la prima echipa acum cateva luni, cand era in plin conflict cu CFR Cluj. Becali a incercat sa evite astfel sanctionarea clubului pentru declaratiile pe care el le daduse.