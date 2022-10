Acuzat că l-a sabotat pe Marius Croitoru, Aurelian Chițu se apără: „Nu am greșit o pasă! Am avut procentaj de 100%!”

Eșecul cu Chindia Târgoviște, 0-1, i-a fost fatal lui Marius Croitoru (42 ani). Antrenorul și-a reziliat contractul cu FCU Craiova, iar în locul acestuia echipa va fi pregătită de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan.

Aurelian Chiță se apără de acuzațiile aduse

După înfrângerea cu Chindia, Adrian Mititelu (54 ani) s-a declarat nemulțumit de prestația oltenilor și a mărturisit că mai mulți jucători și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu Marius Croitoru. Iar Peluza Sud i-a acuzat pe Aurelian Chițu (31 ani), Gabriel Iancu (28 ani) și Radu Negru (23 ani) că au complotat împotriva tehnicianului. În apărarea sa, Chițu a exclus această variantă și a replicat că în ultima partidă, când a fost introdus, a jucat la capacitate maximă.

„Cum e posibil ca în situația mea, venit la echipă de trei luni, cu două meciuri jucate... să lucrez eu un antrenor? Cum aș putea face asta? Adică... mi se pare aiurea rău să-ți bați joc de niște oameni spunând asta. E păcat.

Eu chiar am avut o relație OK cu Marius (n.r. - Croitoru). A, că ne mai contraziceam pe la antrenamente... asta e cu totul altceva! Crezi că dacă el ar fi simțit că vreau să-l 'lucrez' pe el, m-ar mai fi băgat să joc ieri? A fost 0-0 la pauză, eu nu am greșit o pasă! Am avut 12 mingi atinse, nu am greșit niciuna, am avut procentaj 100% (n.r. raportul InStat confirmă cifrele lui Chițu). Așa joci când vrei să lucrezi un antrenor?

Într-adevăr, n-am avut realizări pe faza ofensivă, corect, am făcut cu toții un meci foarte slab, asta a văzut toată lumea. Dar până la a «lucra» noi antrenorii... ce naiba e asta? Nici nu știu ce ar trebui să fac ca să «lucrez» antrenorii... să intri în teren și să nu joci sau cum? Eu am crescut într-un mediu bun, n-am fost învățat cu chestii din astea”, a declarat Aurelian Chițu pentru gsp.

„Dă-o dracu' de posesie, că m-am săturat de posesie și nu știu cum am avut 60% posesie că eu am văzut mingea doar la cei de la Chindia. Sincer, un meci foarte urât, rar mi-a fost dat să văd un meci atât de urât în cei 20 de ani de când sunt în fotbal, nici măcar în anii 2005, 2006, când am promovat și întâlneam echipe foarte puternice nu am fost așa de neputincioși ca astăzi.

Nu știu, sincer e un joc care m-a dat peste cap și nu înțeleg ce s-a întâmplat. De asta am vrut să vorbesc și cu băieții. Nu știu, parcă e o altă echipă, nu îi mai recunosc, sincer. Problema e că nu e o întâmplare, echipa de vreo 3-4 meciuri are o problemă. Tot am încercat că e o chestiune de moment, că mai sunt și perioade mai proaste, dar jocul de astăzi e un joc care nu are nicio legătură cu ceea ce ne-am dorit, am susținut și cu ceea ce am sperat noi.

Sunt dărâmat, mi-a tăiat tot entuziasmul și toate speranțele. Un joc ca ăsta, nici măcar nu puteau să îmi explice, toți stăteau, sunt niște surdomuți pe acolo cu care nu ai ce vorbi, pe cuvânt. Îmi cer scuze, nu vreau să jignesc, sunt niște oameni care nu...nu poate nimeni să îmi aducă nicio explicație și asta e grav. Nu pentru asta ne-am făcut toate planurile, efectiv, e un joc de care îmi e rușine și mi-e rușine să mai spun cuvântul play-off după un astfel de joc. Dacă mai facem două jocuri ca astea nici măcar nu știu dacă mai putem să rămânem în Liga 1.

Așa ceva, să joci atât de prost și atât de...fără nici cea mai mică dorință de combativitate, să realizeze în ce postură se află, ce obiective are clubul, cât de corect a fost clubul cu tine, ce condiții am oferit aici. Să vină o echipă să te domine în așa hal”, a declarat Adrian Mititelu la finalul meciului.



