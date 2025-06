Costel Gâlcă: "Sper să nu fie nimic grav la Burmaz"

Cristi Ignat și Cătălin Vulturar nici măcar nu au făcut deplasarea în Slovenia. Primul este accidentat la umăr și va fi operat, iar al doilea acuză probleme musculare, după cum a anunțat Rapid.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV în cantonamentul din Slovenia, Costel Gâlcă a remarcat intensitatea foarte ridicată a antrenamentelor și a vorbit despre problemele medicale ale jucătorilor.



"Au fost zile foarte grele, cu două antrenamente, forță. Mă așteptam ca echipa să nu arate bine, dar am folosit toți jucătorii și mă bucură foarte mult acest lucru. Rău este că nu am ieșit bine din acest meci.



La meciul trecut, Koljic a avut o contuzie. După aceea, Drilon s-a accidentat și el la antrenament. Acum am avut doi accidentați, Burmaz și Onea. Eu sper să nu fie nimic grav. Am înțeles că Burmaz are ceva la genunchi, sper să nu fie nimic grav, iar la Onea a fost o lovitură, dar destul de dură", a spus Costel Gâlcă, pentru PRO TV.

VIDEO Accidentarea lui Borisav Burmaz în Rapid - Vardar