IREAL: Alexander Zverev nu mai stie sa serveasca! Cum s-a facut de ras la turneul lui Djokovic (VIDEO) 

Alexander Zverev este unul dintre jucatorii controversati ai noii generatii in tenisul masculin. Spre deosebire de Nick Kyrgios, germanul nu se deosebeste de normalitate prin comportament, ci prin joc.

Pentru un tenismen cu o inaltime de 1,98 metri, Alexander Zverev (23 de ani) serveste cu o inconstanta notabila si este de departe jucatorul din top 10 ATP cu cele mai multe duble greseli comise per meci.

In timpul celei de-a doua etape a turneului amical Adria, desfasurate la Zadar, Croatia, Alexander Zverev a jucat doua meciuri cu format 2/3 seturi jucate pana la 4 si a bifat contraperformanta de a fi semnat 20 de duble greseli, 12 in primul meci, cu Danilo Petrovic (157 ATP) si 8 in al doilea, cu Marin Cilic (37 ATP).

Surprinzator, Zverev n-a pierdut ambele meciuri, impunandu-se in batalia cu Cilic la tiebreak in setul decisiv, dupa un set dominat de break-uri.

Fanii tenisului au glumit pe seama serviciului sau, amuzandu-se pe Twitter de faptul ca ar fi vizibil ca nu a mai jucat tenis timp de 3 luni, iar altii au ramas, pur si simplu, inmarmuriti vazandu-l pe Alexander Zverev fie trimitand mingea in careul opus, lucru rar intalnit in tenisul profesionist, fie servind mingi care au aterizat nu doar in afara careurilor, ci si in afara terenului de joc propriu-zis.

Alexander Zverev, Germania a reusit cel mai bun rezultat al carierei la inceputul acestui an, cand s-a calificat in semifinalele Australian Open, unde avea sa piarda in patru seturi cu austriacul Dominic Thiem.