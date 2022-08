Internaţionalul moldovean Vadim Raţă a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nu este surprins că a fost transferat de FCSB, el precizând că de când a ajuns în campionatul României a făcut paşi mici, dar corecţi.

Rață speră să ajungă în Bundesliga

„Nu sunt surprins că am ajuns la FCSB. De când am venit în România am făcut paşi mici, dar corecţi spun eu, înainte. Sunt bucuros că am atras atenţia clubului FCSB şi sunt bucuros că sunt aici.

Am emoţii pentru că e un club mare din România. E un pas mare înainte pentru mine, pentru cariera mea. Sper să fac faţă aici şi să aduc un plus echipei. Eu mi-am propus de la an la an să urc mai sus, acum am ajuns la FCSB. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să merg mai departe, poate plec şi în străinătate. Campionatul Germaniei cred că ar fi potrivit pentru mine”, a explicat Raţă.

Fotbalistul susţine că va încerca să nu îi dea ocazia patronului Gigi Becali să îl critice.

„De ce să-mi fie frică de patron? Mă bate nea Gigi? Nu, nu îmi e frică, ştiu că mai iese dumnealui prin presă, dar o să încerc să îi dau cât puţine şanse să mă critice. Când eram la Voluntari ne mai gândeam şi la câte un egal, dar acum nu mai am acest gând în minte. Acum trebuie să câştigăm mereu”, a spus mijlocaşul.

Clubul de fotbal FCSB l-a transferat, vineri, pe mijlocaşul Vadim Raţă (29 de ani) de la FC Voluntari, acesta semnând un contract valabil două sezoane cu gruparea bucureşteană.