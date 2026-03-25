Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru CFR Cluj şi Universitatea Cluj ca urmare a incidentelor de la meciul dintre cele două echipe.

Universitatea Cluj a primit o penalitate sportivă de 15.000 lei, iar CFR Cluj a fost penalizată cu 22.500 lei, pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Alte sancţiuni decise miercuri:

AFC Hermannstadt vs. AFC Botoşani - Eliminare Florescu Eduard Marian (gazde) - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD al FRF, se sancţionează jucătorul Florescu Eduard Marian cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. Universitatea Craiova - Eliminări Tudor Daniel (oaspeţi), Bancu Nicuşor Silviu (oaspeţi) - În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD al FRF, se sancţionează jucătorul Bancu Nicuşor Silviu cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei. În temeiul art. 53.2 din RD, se sancţionează dl. Tudor Daniel, antrenor de portarii, cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 640 lei.

