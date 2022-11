A realizat „dubla” și speră la primul loc. Ce a spus Janga după Hermannstadt - CFR Cluj 2-3

Rangelo Janga, marcator a două goluri în Hermannstadt - CFR Cluj, a evidențiat faptul că distanța dintre liderul Farul și echipa sa este din ce în ce mai mică, după rezultatul pozitiv din partida restantă cu sibienii, din etapa a șasea.

„Mă simt foarte bine, mai ales că am reușit să câștigăm. Am început jocul foarte bine, am făcut 1-0 și am dominat jocul. Am făcut 2-0 și după ne-am creat probleme singuri. Dar am arătat că suntem caractere și am câștigat cu 3-2.

Echipa asta e bună, cred că atacanții de aici pot marca multe goluri. Bineînțeles, trebuie să rămânem în formă.

Cred că acum distanța nu mai este așa mare, mai avem doar un meci restant și putem face distanța și mai mică. Avem calitate și cred că putem câștiga fiecare joc de acum. Trebuie să fim focusați”, a spus Janga după meci.

FC Hermannstadt - CFR Cluj 2-3

Janga a deschis scorul în minutul 10 și a majorat diferența în minutul 26. Paraschiv a făcut 1-2 (56'), iar Oroian a restabilit egalitatea în partea a doua a meciului (56').

Deac a părăsit suprafața de teren în minutul 66 și i-a făcut loc lui Malele, care a fost decisiv pentru ardeleni. L-a învins pe Letica în minutul 73 și a adus cele trei puncte pentru CFR Cluj.

În următoarea partidă, formația dirijată de Dan Petrescu va primi vizita Chindiei Târgoviște duminică, 4 decembrie, de la ora 15:30. Hermannstadt va evolua cu Voluntari sâmbătă, 3 decembrie, de la 15:30.