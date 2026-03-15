Dinamo a condus în două rânduri, însă Rapid a egalat de fiecare data, iar Vulturar a marcat golul victoriei pentru giuleșteni pe final de meci.

Robert Niță, critici pentru Cîrjan: ”Își gâdilă urechile că dă și el gol după 3 luni!”

Cătălin Cârjan și Danny Armstrong s-au bucurat într-un mod provocator la adresa suporterilor giuleșteni după ce au marcat în derby-ul cu Rapid.

Cătălin Cîrjan și-a dus mâinile la urechi, în timp ce Armstrong le-a făcut semn fanilor lui Rapid să tacă. Gesturile celor doi l-au deranjat pe Robert Niță, fostul atacant al lui Rapid, care nu s-a abținut la adresa fostului jucător de la Rapid.

”Cîrjan își gâdilă urechile că dă și el gol după 3 luni. Armstrong le face semn celor din galerie să tacă din gură. Bucură-te, mă, pentru echipa ta. Bravo, felicitări, ați marcat goluri. Cîrjan venea după o perioadă mai puțin bună, avea nevoie mental de golul ăsta.

Este un jucător exponențial, e căpitanul echipei, dar ce faci? Faci tu cu urechile așa (n.r. – își pune mâinile la urechi) la suporteri să-i auzi. Băiatul ăla dă gol din penalty, se duce în fața galeriei și le face semn să tacă. Pentru ce să faci asta?

Eu știu, e război, e rivalitate mare, orice provocare din asta poate să ducă suspendarea terenului, la închiderea unor sectoare, dar vedeți-vă voi de fotbal, bucurați-vă cu ai noștri. E valabil și pentru jucătorii Rapidului, bucurați-vă cu giuleștenii voștri, ce treabă aveți cu adversarul”, a spus Robert Niță la Fanatik.