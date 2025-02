Toți jucătorii campioanei României au avut prestații foarte bune și s-a făcut remarcat și Ștefan Târnovanu, care a avut o intervenție cât un gol pe finalul primei reprize.

Mihai Stoica: ”Am regretat enorm ce s-a întâmplat cu Vlad!”

Mihai Stoica a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ștefan Târnovanu pentru prestația din meciul cu PAOK Salonic și susține că titularul din poarta campioanei României are un start de 2025 excelent. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB este convins că Târnovanu impresionează în ultima perioadă și datorită concurenței cu Lukas Zima, portarul transferat în această iarnă de la Petrolul pentru a-l înlocui pe Andrei Vlad.

Mihai Stoica a mărturisit însă că regretă plecarea lui Andrei Vlad și situația în care ajunsese goalkeeper-ul la campioana României. Oficialul lui FCSB susține că portarul ajuns între timp la Aktobe devenise ținta suporterilor. Totuși, Mihai Stoica spune că Vlad este unul dintre cei mai talentați portari români.

”Târnovanu a făcut un meci de excepție, de fapt are un 2025 foarte bun. Eram la un moment dat în aeroport, plecam la Salonic și îmi zice: ’Cum e cartonașele?’, era o discuție între ei. I-am zis: ’Băi, cartonașele le ducem cu noi!’. ’Aoleu, iar trebuie să fiu atent, dacă vom conduce, să alerg cu mingea să o repun’. Și îi zic: ’Bă, nu e mare problemă, că acum avem’, referindu-mă la Lukas Zima.

Clar, că Ștefan e victima mea. Zice: ’A fost urâtă asta!’. După aia, imediat m-am dus și l-am vândut lui Șut și lui Olaru, că asta e brigada lor, zic: ‚Le mușcă al nostru, le înhață’. După aia, se tot uita așa de la înălțimea lui: ’Mamă, ce mi-ai făcut’.

Acum, cu maximă seriozitate, este și pentru faptul că are acum o amenințare, o concuență (n.r. pe Lukas Zima). Vlad era un portar foarte talentat, dar pierduse banca, avea și suporterii în cap. Eu spun, am regretat enorm ce s-a întâmplat cu Vlad în ăștia doi ani de zile, pentru că Vlad e un portar cu mare, mare, mare valoare, dacă într-adevăr este superconcentrat și serios.

Are niște calități extraordinare și are și el peste 1.90. Acum suntem bine de tot, plus că Zima nu e un fotbalist care să vină și să facă probleme: ’Bă, dar mie când îmi vine rândul?’. Nu, este super. Șapte ani în Italia contează mult în modelarea caracterului unui jucător”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

După ce și-a pierdut postul de titular, Andrei Vlad a fost timp de doi ani rezerva lui Ștefan Târnovanu. În această iarnă, portarul cotat la 200.000 de euro a semnat cu Aktobe.