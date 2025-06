Pe lângă Edjouma, Alexandru Băluță și Jordan Gele sunt și ei liberi să-și caute alte echipe. În cazul francezului, ofertele ”curg” din Superliga României, acolo unde a fost dorit, până acum, de trei echipe.



După ce a refuzat FC Botoșani, Hermannstadt și nou-promovata Metaloglobus, Edjouma a fost dorit și de Farul Constanța, dar acesta a respins și propunerea din partea clubului patronat de Gică Hagi, scrie iamsport.ro.



Malcom Edjouma a refuzat patru echipe din Superliga României



Pentru Farul, transferul lui Edjouma ar fi fost o variantă bună, având în vedere că Becali s-a arătat dispus să-i acopere jumătate din salariul său în prima parte a următorului sezon.



Edjouma a evoluat în 44 de partide pentru cei de la FCSB în sezonul recent încheiat, reușind să marcheze de trei ori și să ofere alte patru pase decisive. În multe dintre acestea a fost introdus în teren din postura de rezervă.



În sezonul 2023-2024, Edjouma a fost trimis sub formă de împrumut la Bari, în Serie B, dar în cele din urmă italienii au decis să nu achite clauza de transfer definitiv.



Valeriu Iftime: ”Am vorbit cu Edjouma”



Francezul a fost dorit de FC Botoșani, echipa pentru care a evoluat în sezonul 2021-2022 și de la care a fost transferat de FCSB. Valeriu Iftime a vorbit direct cu fotbalistul, dar s-a lovit de refuzul acestuia.



„Sunt niște schimbări, sunt discuții, am vorbit cu Leo. Deocamdată nu am nicio informație care să fie atât de fierbinte. (n.r. - Îl vreți pe Edjouma?) Îl vreau, îl vreau. E greu cu el. El nu vrea să vină la mine, dar eu îl vreau. Am vorbit cu el, dar vedem”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.