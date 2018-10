"A fost propus aici, dar am ales sa vina Rusescu!" Greseala facuta de FCSB: jucatorul care l-a surclasat pe atacantul adus de MM Stoica

Craiova - FCSB se joaca duminica, ora 21:00.

Inaintea derby-ul din Oltenia, Gigi Becali a vorbit despre Mitrita si Bancu, doi jucatori pentru care ar fi dispus sa plateasca 5 milioane de euro. Mitrita a fost aproape de FCSB pentru doar 700.000 de euro, insa Becali a ezitat si Craiova a profitat.

Si Koljic a fost la un pas sa ajunga la FCSB. In cele din urma, la recomandarea lui Mihai Stoica, FCSB l-a ales pe Raul Rusescu.

"Din cate stiu, Koljic a fost propus aici, dar am ales sa vina Rusescu", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.

Rusescu a jucat in 6 partide in acest sezon de Liga 1 si a marcat un singur gol. De partea cealalta, Koljic a jucat in 5 meciuri pentru Craiova si a inscris tot atatea goluri.