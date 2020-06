(P) Superlativele sezonului din Liga 1 te ajuta la pariuri: afli cine iti aduce banii pe goluri, cornere si cartonase

Cat am asteptat clipa asta! Cel mai frumos joc de pe Pamant e din nou aici!

Liga 1 se va relua, dar nu pe 12 iunie, asa cum era totul programat, ci pe 13 iunie, cu meciuri tari din etapa a 3-a a play-out-ului. Fortuna iti ofera cele mai tari statistici, info inedite si cifre care fac "radiografia" sezonului. Meciul Craiovei contra celor de la Botosani a fost amanat din motive de siguranta COVID-19.

Pe efortuna.ro poti paria LIVE pe sute de cote la fiecare meci din Liga 1, dar si pe selectii speciale si unice pe piata pariurilor din Romania. Totodata, ai parte si de promotii zilnice, cote marite si Happy Hour, iar castigurile te asteapta impreuna cu meciurile care vor decide campioana din 2020.

Meciurile din Liga 1 sunt transmise in direct pe efortuna.ro si le poti urmari oricand, de oriunde, de pe laptop, telefon mobil sau tableta. Cu siguranta ai ce vedea in acest play-off, unde CFR Cluj si FCSB acapareaza atentia pariorilor. Statisticile de mai jos te pot ajuta sa alegi pariurile ideale:

3.45 - este cea mai mica medie de cornere executate pe meci (Chindia Targoviste)

5 - goluri marcate cu capul are Gabriel Debeljuh (Hermannstadt), cele mai multe

5.35 - este cea mai mare medie de cornere executate pe meci (FC Botosani)

9 - penalty-uri au avut cei de la Gaz Metan, cele mai multe din intreg campionatul

13 - suturi in bara au avut cei de la FC Botosani si FCSB, record in campionat

14 - remize a contorizat Sepsi Sf. Gheorghe, cele mai multe din Liga 1

17 - goluri a primit CFR Cluj, echipa cu cea mai buna defensiva

36.7% - suturi pe poarta au trimis cei de la Dinamo, cu cel mai bun procentaj

50 - de goluri a primit Academica Clinceni, cea mai slaba defensiva

53 - goluri a marcat CFR Cluj, cel mai bun atac din tara

Se joaca tare si la retrogradare, unde primul meci din play-out este programat pe 13 iunie, de la ora 14:30, cand FC Voluntari primeste replica celor de la Academica Clinceni. In aceeasi zi, Sepsi Sf. Gheorghe se dueleaza cu Hermannstadt, intr-un meci in care remiza are cota foarte buna.

Intre locul 8 (Sepsi) si locul 13 (Chindia) sunt doar cinci puncte si singura echipa fara griji este Viitorul, aflata pe locul 7. In weekend vedem un duel pentru supravietuire intre Mircea Rednic si echipa lui Gica Hagi. In continuare, tot ce trebuie sa stii despre echipele din Liga 1, din cifrele InStat. Hai la fotbal!

54 - cartonase galbene au incasat cei de la CFR Cluj, cele mai putine

71 - de finalizari cu capul au avut cei de la CFR Cluj, cele mai multe din sezon

84 - de cartonase galbene au primit cei de la Hermannstadt, cele mai multe

208 - de suturi din afara careului au trimis jucatorii Viitorului, cele mai multe

209 - de dribblinguri a incercat Reagy Ofosu (Botosani), cele mai multe din Liga 1

425 - de suturi au expediat cei de la FCSB spre poarta, record intern

444 - de suturi au avut de aparat portarii Astrei Giurgiu, cele mai multe din campionat

480 - de faulturi au suferit cei de la Gaz Metan, cele mai multe din Liga 1

541 - de centrari au expediat cei de la CFR Cluj si Viitorul, la egalitate in top

992 - de dribblinguri au incercat cei de la FCSB, cele mai multe din Liga 1