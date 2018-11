S-a dus la Mutu acasa si s-au imbatat cu votca la meciul Stelei! Dezvaluiri incredibile: "Am cazut de pe canapea cu gura de podea, n-am simtit nimic!"

Abia acum spune TOT ce s-a intamplat cand a plecat din Romania!

Juan Albin a fost prezentat drept super lovitura campaniei de achizitii de la Dinamo in vara lui 2017.

Uruguayanul a plecat insa repede din Stefan cel Mare, dupa ce a dezamagit crunt. Albin e suparat pe fostii sai prieteni Contra si Mutu. Stabilise cu ei ca pozitia oficiala va fi alta decat cea prezentata in media de dinamovisti. 'Cainii' au lasat de inteles ca Albin s-ar fi batut intr-un club si ca ar avea probleme cu viata extra-sportiva. Fotbalistul isi spune pentru prima oara versiunea: nu s-a batut cu nimeni. S-a imbatat acasa la Mutu si a cazut de pe canapea. :)

"Mi-a dat Mutu mesaj sa ma duc la el acasa, ca sa discutam. M-am dus, desi nu aveam niciun ban, cardurile imi erau blocate in Mexic. Mutu mi-a platit taxiul. Cand am ajuns, Mutu ma astepta cu pizza si o sticla de votca. Atunci se juca Steaua - Sporting. Ne-am uitat la meci si am baut. Mi-a spus ca fusese si Contra pe la el si ca era foarte trist ca am decis sa plec. Mi-a spus ca peste cateva luni va deveni selectionerul Romaniei, ceea ce s-a si intamplat. Am vorbit la telefon cu impresarii mei, imi spusese si Contra ca vrea sa le ceara sa dea inapoi comisionul incasat pentru transferul meu. Fara sa ne dam seama, eram deja beti. Am adormit la Mutu pe canapea si, probabil, la un moment dat am cazut cu gura de podea. Asa m-am ranit in zona dintre nas si gura. M-am trezut a doua zi dormind la el pe canapea. Cand m-am uitat in oglinda, am vazut rana, dar nu-mi aminteam nimic. Am fost beat si nu am simtit nimic", a spus Albin pentru Fanatik.