"A dat un gol GENIAL, ii ziceam in gand sa traga, sa traga!" Ianis, incantat dupa ce a vazut GOLUL SEZONULUI

Ianis Hagi a fost decisiv in victoria Viitorului pe terenul campioanei. Hagi Jr. a transformat un penalty in finalul meciului si i-a adus victoria tatalui sau.

Ianis e incantat de reusita minunata a lui Vodut.

"Stiam ca trebuie sa marcam mai multe goluri, e greu sa castigi la Cluj. Am jucat destul de bine, sunt fericit pentru echipa. Emotii n-am avut la penalty. Stiam ca e un moment decisiv, dar am fost calm, rece, m-am dus sigur pe mine sa dau gol. Golul lui Vodut a fost incredibil, genial. In gandul meu ziceam sa dea la poarta, sunt foarte fericit ca i-a iesit. Vodut munceste mult, trage de el, are executii geniale si il asteptam in continuare pe teren, ne aduce un plus", a spus Ianis la Digisport.