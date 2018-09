"A fost in carantina un an si jumatate, azi a dat un gol fantastic!" Hagi dupa victoria URIASA CU CFR: "Le-am zis lui Dragus si Baluta sa nu se excite prea tare cu convocarea asta" :)

Hagi e incantat de evolutia jucatorilor lui in repriza secunda a meciului de la Cluj.

Viitorul a castigat cu 2-1, dupa ce a revenit fantastic inultimele 10 minute ale meciului.

"Fotbalul e facut din oportunitati, din decizii. Am vorbit cu jucatorii inainte de meci, stiam la ce sa ne asteptam. Ma bucur ca schimbarile mele au adus ce aveam nevoie, am reusit un rezultat extraordinar. Vodut a fost in carantina un an si jumatate. Acum a muncit, a muncit, a muncit. Saracul, isi pierduse increderea. Sper ca el sa fie cel de care avem nevoie de acum inainte. Sunt 3 puncte enorme de acum incolo. Victoria asta o sa ne aduca moral, incredere. Cei care au ramas o sa lucreze foarte bine si o sa incercam sa facem un an bun.

Vom crea un spirit nou, o echipa buna, dar pentru asta trebuie sa muncim. Tucudean a venit la noi cu bani foarte putini. A venit sa joace fotbal gratis la noi. El ne-a facut campioni, ne-a adus tot ce aveam nevoie. Sa fie linistit, ca fotbal stie. Am vorbit cu Baluta si Dragus, le-am zis sa nu se excite prea mult cu convocarea asta la nationala. Faptul ca ei au ajuns la lot inseamna ceva, ca muncim bine, ca evoluam", a spus Hagi la Digisport.