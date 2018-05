"A batut si Camora penalty cu Gustavo" :) Reactia ironica a lui MM Stoica dupa faza care putea decide titlul: "Iar l-au furat 'albitrii' pe Petrescu?"

CFR Cluj 1-0 Craiova! Ardelenii au castigat cu emotii si au revenit pe primul loc al clasamentului.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

La lovitura de la 11 metri a Craiovei s-a pus in discutie si o eventuala repetare a executiei dupa ce Camora a intrat rapid in careu.



Mihai Stoica a comentat in stilul sau caracteristic faza care putea decide soarta titlului, in mare parte, inca din aceasta seara.



"A batut si Camora penalty cu Gustavo. Mingea i se intoarce lui Gustavo cu poarta goala, dar Camora i-o sufla. Iar l-au furat 'albitrii' pe Petrescu?", a comentat ironic Mihai Stoica pe contul sau de Facebook.