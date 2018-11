A anuntat fara sa vrea un TRANSFER BOMBA la FCSB? "Din iarna se transfera la o echipa mai importanta de locul 3!" Jucatorul a fost dorit si de Napoli

Gigi Becali a anuntat in urma cu cateva saptamani ca doreste sa aduca inca un mijlocas central in perioada de transferuri din iarna.

Nelut Rosu ar putea fi alegerea patronului de la FCSB. Ionut Chirila a anuntat ca fotbalistul lansat de el la Chiajna "se va transfera la o echipa mai importanta de locul 3!". Cum mai sus de locul 3 sunt in acest moment CFR Cluj si FCSB, iar CFR a fost echipa care l-a pus pe liber pe Rosu, ramane o singura varianta pentru mutarea mijlocasului in varsta de 25 de ani.

Chirila a precizat si ca Rosu a fost in discutii destul de avansate cu Napoli, insa transferul nu s-a mai concretizat.

"Nelut Rosu a fost foarte aproape de Napoli. Poti discuta cu el de treaba asta. El a fost aproape de Napoli cand era la Chiajna. Nelut a venit la Chiajna cu ghetele in spate după ce a fost dat afara de CFR Cluj. Mi-a placut de el, era un mijlocas precum Margaritescu, Catalin Hildan. Mi-am dat seama ca poate face obiectul unui transfer important. El a costat 15.000 de euro si a devenit unul dintre cei mai buni pasatori din Liga 1. Dupa ce am plecat eu nivelul lui a scazut. Am auzit ca din iarna se va transfera la o echipa importanta din Romania, o echipa mai importanta de locul 3", a declarat Ionut Chirila pentru GazetaSporturilor.