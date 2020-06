Reactie FURIOASA dupa condamnarea in cazul mortii lui Ekeng! "Prefer sa fiu ridicola si scarbita! Asta nu e dreptate!" Impresara care l-a adus la Dinamo RUPE TACEREA

Doctorita de pe ambulanta a fost gasita vinovata de moartea lui Patrick Ekeng din urma cu patru ani.

Doctorita a fost condamnata la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare si va fi nevoita sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii. De asemenea, instanta o obliga sa plateasca si 200.000 de euro despagubiri familiei Ekeng.

Laurette Nogo, impresara care il aduce pe Patrick Ekeng la Dinamo, considera decizia instantei inacceptabila si a rabufnit intr-un mesaj pe pagina de Facebook:

"Un an si jumatate cu suspendare? Atat a primit o doamna care trebuia sa salveze viata unui om si nu sa 'priveasca cum moare, fumand linistita tigara'. Va intrebati de ce se ia exemple de genul? Cam atat de scurte sunt pedepsele, cum sa nu fie placut pentru unii sa faca ce fac ca sa ia viata unui om? Sunt ridicola? Ok, prefer sa fiu ridicola si scarbita ca asa ceva, se numeste dreptate! Mila de doamna doctor le-a fost la cei care au decis, dar de sotia lui Patrick ca a ramas cu 2 copii, nu cu unul cum are doamna, care probabil l-a facut planuit, orice e de asteptat din partea ei. Sa ne fie mila de doamna doctor? Ea a avut mila de ce lasa in urma mortii pe care ar fi putut-o evita daca s-ar fi comportat ca un medic adevarat? 200.000 de euro? Pai nu stiu, fetita are aproape 7 ani, baiatul 4 ani, le va acoperi necesitatile pana la 18 ani? Din pacate, asta a fost valoarea vietii tale Patrick, in opinia 'unor' si din pacate era de asteptat ca dreptatea sa fie facuta in acest fel", a scris Laurette Nogo pe pagina personala de Facebook.