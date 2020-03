Cele mai mari 10 cote de transfer ale jucatorilor din Liga 1. 5 fotbalisti de la FCSB si 5 de la CFR Cluj, in top

Desi ne aflam in plina pandemie de coronavirus, valoarea financiara a jucatorilor din Liga 1 nu a scazut.

La o luna dupa aparitia primului caz de coronavirus pe teritoriul Romaniei, dupa declararea starii de urgenta in tara noastra si la doua saptamani dupa amanarea tuturor competitiilor fotbalistice, cotele jucatorilor din Liga 1 rezista. Pe primele 10 pozitii in clasamentul valorii de piata a celor mai scumpi jucatori din prima liga, se afla 5 de la FCSB, 5 de la CFR Cluj, 2 de la Craiova si 1 de la Astra. Este surprinzator ca Dinamo, Viitorul, FC Botosani sau Gaz Metan nu au nici macar un reprezentant in acest clasament.

Jucatorii cu cele mai mari valori din Liga 1:

1. Florinel Coman (FCSB) / Dennis Man (FCSB) - 5.5 mil. euro

2. Alexandru Cicaldau (CS “U” Craiova) - 4.5 mil. euro

3. Constantin Budescu (Astra) - 4 mil. euro

4. Billel Omrani (CFR Cluj) - 3.6 mil. euro

5. Cristian Manea (CFR Cluj) - 3.2 mil. euro

6. Florin Tanase (FCSB) - 2.8 mil. euro

7. Nicusor Bancu (CS „U” Craiova) - 2.5 mil. euro

8. Bogdan Planici (FCSB) - 2.3 mil. euro

9. Damjan Djokovici (CFR Cluj) - 2.2 mil. euro

10. Harlem Gnohere (FCSB) / Giedrius Arlauskis (CFR Cluj) / Andrei Burca (CFR Cluj) - 2 mil. euro