Rambo, lupta TOTALA cu Tolea! Cutremurul greilor Moldovei: IA SI LUPTA! Cum iti poti lua bilete la gala lui Morosanu

Gala e in direct la PRO X, joi, 21 noiembrie, de la 8 seara, in direct la PRO X!

Biletele sunt dinsponibile in reteaua bilete.ro!

David vs Goliat - 'Rambo' Lambagiu vs Tolea Ciumac - e main eventul galei in care se mai lupta 'Ciobanul' Nastase, Cristian Ristea, Daniel Corbeanu, Alex Filip, Alexandru Radnev sau Corneliu Lascar.

Pentru prima oara, promotia detinuta de Catalin Morosanu ajunge in orasul in care s-a nascut si traieste 'Bestia Moldovei'! Gala va avea loc la Sala Polivalenta, iar Morosanu asteapta sa fie lupta si pe bilete pentru un loc in public!



AICI: cum iti poti lua bilete!