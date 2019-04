Ghita a intrat deja la dieta pentru meciul cu Morosanu! Ce mananca in fiecare zi luptatorul + nou atac la "Moartea din Carpati"

Daniel Ghita (37 de ani) a inceput deja pregatirea pentru urmatorul meci. El ar vrea sa se bata cu Morosanu, dar pentru moment negocierile sunt blocate. Morosanu e la Ferma!

Daniel Ghita si Catalin Morosanu au inceput inca din finalul anului trecut un razboi al declaratiilor. Ei s-au razboit pe Facebook si s-au provocat reciproc. Nu au reusit, insa, sa ajunga la o intelegere pentru ca fiecare dintre ei vrea sa se bata intr-o anumita promotie.

In prezent, Catalin Morosanu este la Ferma, emisiunea de la ProTV, in timp ce Ghita spune ca se pregateste pentru a reveni la forma care l-a consacrat. Recent, Ghita l-a facut KO pe Vondracek.

Ce mananca Ghita in fiecare zi



Daniel Ghita spune ca vrea sa mai piarda cateva kilograme, iar pentru asta a adoptat un regim slab caloric.

"Dimineata am mancat 3 ochiuri cu paine prajita si o salata de fructe. La pranz am servit o salata de curcan, iar seara un shake proteic. Asta am mancat eu ieri. Imi doresc sa ajung la forma cu care am fost consacrat", a spus Ghita pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Nou atac la Morosanu



Ghita nu a ratat ocazia de a-l intepa iar pe Morosanu.

"Eu l-am provocat. Daca nu vrea sa lupte, nu vrea. Ii tremura chilotii! Sa te duci la Ferma...

Era acolo rastignit pe cruce si o domnisoara arunca cu oua in el! Cum sa fiu invidios pe el? Eu am refuzat sume mari de la diverse emisiuni", a spus Ghita.

"Pe Morosanu il bat cu mana dreapta, iar pe Benny cu stanga", a mai spus acesta recent.