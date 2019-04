Ghita a incercat sa faca meciul anului cu Bonjasky: "Stiti cat a cerut?!" Nou atac la Morosanu: "Il bat cu o mana!"

Daniel Ghita spune ca e dispus sa isi masoare fortele in ring cu Remy Bonjasky, dar olandezul cere prea multi bani. Ghita a lansat un nou atac la Morosanu.

Daniel Ghita l-a batut recent pe Vondracek, iar acum isi cauta un nou adversar. El spune ca ar vrea sa se bata cu Benny Adegbuyi ori cu Morosanu. Si de o lupta cu Remy Bonjaski s-a interesat Ghita, dar bursa ceruta de olandez e prea mare: 500.000 euro!

"Problema este cu adversarii. Nu prea am adversari. De exemplu, promotorul galei in care lupt i-a pus o intrebare lui Bonjasky, sa lupt cu el in iunie sau iulie. Bonjasky a acceptat, nu a refuzat lupta, dar a cerut o suma de 500.000 de euro sa lupte cu mine. Va dati seama ca din start nu se poate. Sunt bugete de asemenea anvergura, sunt sume extrem de mari. Daca cere Bonjasky 500.000 de euro, cer si eu 500.000 de euro, deci din start ar fi vorba de un milion de euro", a spus Daniel Ghita la Digi.

"Pe Benny il bat cu stanga, iar pe Morosanu cu dreapta"



"Cu Morosanu as lupta intr-o promotie neutra. Asa mi se pare corect. Dar fiecare vrea sa faca bani pe Daniel Ghita si lui sa nu-i dea nimic. I-am zis si lui, oferta aia pe care a zis ca mi-a facut-o sa o donam la o casa de copii. Ideea este ca nu mi-a facut o oferta scrisa", a mai spus Ghita.

"Pe Morosanu il bat cu o mana. Pe Benny il bat cu stanga si pe Morosanu cu dreapta", a incheiat Daniel Ghita.