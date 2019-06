CATALIN MOROSANU vs. "RAZBOINICUL" SAM, LIVE 23:20 LA PRO TV | Morosanu, Benny si Ciobanul Nastase dau cu pumnul in ringul de la Cluj! Gala incepe la 20:00 pe PRO X

Catalin Morosanu isi continua turneul de retragere! El se bate in aceasta seara, IN DIRECT la ProTV, cu "Razboinicul" Sam. Daniel Sam l-a invins o data pe Morosanu!

Catalin Morosanu, Benny Adegbuyi si Ciobanul Nastase dau cu pumnul in ringul de la Cluj. Morosanu isi continua turneul de retragere. In aceasta seara, IN DIRECT la ProTV, el se bate cu englezul Sam, intr-un meci revansa! Benny da si el peste croatul Igor Mihajlevic.

Morosanu: "Are 20 de kg peste mine, fratele meu! O sa fie razboi"



Catalin Morosanu a vorbit pentru ProTV si www.sport.ro dupa cantarul oficial.

"Asteptarea a luat sfarsit, dar il simt mare rau, fratele meu. Are 20 de kilograme peste mine, ma bat cu un monstru! Dar asta e, mi-am asumat, intru in ring. O sa fie un meci foarte greu, de aceea le cer clujenilor sa fie alaturi de mine! Eu am incercat sa-l intimidez, dar omul nu se lasa asa usor. E profesionist, va fi un meci care pe care!



O sa fie show, o sa fie razboi", a spus Catalin Morosanu.

Benny: "Ii avem pe fanii lui U Cluj alaturi"



Si Benny a vorbit dupa cantarul oficial.

"Ma simt bine, dar aici e despre lupta. Astazi am dat pentru prima data ochii cu el, maine va fi razboi. Sper sa avem suporterii alaturi de noi! Fanii lui U Cluj sunt alaturi de noi, deci suntem increzatori cu totii!", a spus si Benny.

FIGHT CARD-UL GALEI