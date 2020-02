Rambo l-a invins pe Tolea la skandenberg.

Tolea si Rambo au inceput batalia greilor. Cei doi au fost invitati La Maruta pentru un meci de skandenberg. Rambo a castigat cu 4-2 dupa 6 runde de skandenberg. Cei doi se pregatesc pentru gala care va avea loc pe 5 martie, in direct la PRO X. In prima confruntare, care a avut loc in noiembrie, Rambo l-a invins pe Tolea la puncte.