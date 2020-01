Va fi revansa intre Rambo si Tolea! Rambo din Moldova a aceptat provocarea si cei doi se vor bate in cusca la a doua lupta

Rambo Lambagiu se bate din nou cu Tolea.

Batut in ring, Tolea il asteapta pe Rambo in cusca. In asteptarea revansei, Tolea doarme in cusca.

Rambo a acceptat oferta si spune ca este pregatit sa il bata pe Tolea la ce sport vrea el:

"Il bat si la sah, la fotbal, la ce vrea el! Sunt dispus provocarilor, nu dau inapoi!", a spus Rambo Lambagiu.

Rambo a inceput antrenamentele si vrea sa fie primul care-l bate pe Tolea in cusca.

"Asta parca-i mai frumos ca Tolea", ii spune Rambo unui manechin, dupa care da cu el de gard.