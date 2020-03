Rambo vrea sa ii incheie cariera lui Tolea si nu oricum! Vrea sa-l trimita la gaini ! Gala este joi, 5 februarie, de la ora 20:00, in direct la PRO X!

Rambo vrea sa il bata pe Tolea in gala care va fi joi, 5 februarie, in direct la PRO X, de la ora 20:00.

"Tolea, asta va fi ultimul tau meci", a spus Rambo.

Rambo vrea sa-l pensioneze pe Tolea si sa-l trimita la ferma.

"Eu cred ca nu va termina meciul in picioare, sunt motivat, am tot ce imi trebuie. Il voi scoate cu siguranta la pensie, nu stiu, dupa va trebui sa se apuce de crescut pasari, orice in afara de K1 si MMA", a mai spus Rambo.

Uriasul Sandu Lungu pariaza pe Tolea in gala care va fi la Pro X, joi, de la ora 20:00

"Merg pe mana lui Tolea pentru ca e din garda veche, old school, sincer pentru mine, eu tin cu Tolea", a spus Sandu Lungu.

Rambo Lambagiu Tolea