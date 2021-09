Fethi Nourine a fost suspendat 10 ani de Federația Internațională de Judo! Ce decizie luase în timpul JO de la Tokyo

De asemenea, forul internaţional l-a suspendat 10 ani şi pe antrenorul sportivului, notează news.ro. Cei doi sunt interzişi de la toate evenimentele şi activităţile IJF până la 23 iulie 2031. Ei vor putea face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Alegerianul, suspendat 10 ani de IJF

La 23 iulie, Fethi Nourine a decis să se retragă din competiţie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a nu fi nevoit să înfrunte un adversar israelian pe partea sa de tablou. Nourine (-73 kg) urma să-l aibă ca adversar mai întâi pe sudanezul Mohames Abdalrasool, iar apoi, în caz de victorie, pe israelianul Tohar Butbul.

Nourine și precedentul din 2019

Nu este prima dată când Nourine se retrage dintr-o competiţie din această cauză. El a procedat la fel şi la Mondialele din 2019.

La momentul retragerii, el declarase: "Am fost şocat când am văzut că tragerea la sorţi mă opunea unui judoka de ‘entitate sionistă’. Nu mă aşteptam, însă nu am ezitat să iau decizia de a mă retrage. Am luat decizia împreună cu antrenorul meu şi sunt mândru.

Mă bucur că am înfuriat ‘entitatea sionistă’ şi că am primit mesaje de susţinere din lumea arabă. Această decizie mă onorează şi onorează statul algerian, pentru că preşedintele Abdelmadjid Tebboune a declarat că nu binecuvântăm normalizarea (relaţiei cu Israel) şi că susţinem cauza palestiniană”.